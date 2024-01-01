В Прикамье мужчина спас на пожаре в жилом доме свою семью Он вывел двух детей и жену на улицу из горящего здания Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 27 ноября в селе Асово Березовского муниципального округа вспыхнул пожар на кровле жилого дома с надворными постройками.

Сигнал в экстренные службы поступил в 20:48. До прибытия первых подразделений пожарной охраны, мужчина через окно вытащил на свежий воздух свою супругу и двух детей.

Приехавшие на место пожарные ликвидировали горение на площади 82 кв. м. В тушении участвовали 16 человек и 5 единиц спецтехники.

На пожаре никто не погиб, но есть пострадавший. Подробности не уточняются. Судя по фотографиям, дом сгорел полностью.

Фото: пресс-служба МЧС России по Пермскому краю

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.

В ведомстве напоминают, что нужно всегда следить за состоянием проводки и пользоваться только исправным электрооборудованием. Кроме того, нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы, а для безопасности нужно установить в доме пожарный извещатель.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.