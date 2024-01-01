Участникам ПИПФ-2024 представили уникальную установку по очистке шахтных вод В Перми стартовали основные события инженерно-промышленного форума Поделиться Твитнуть

Участникам IX Пермского инженерно-промышленного форума представили уникальную установку по очистке шахтных вод, разработанную НОЦ «Рациональное недропользование» для решения проблемы изливов в Кизеловском угольном бассейне. С разработкой можно ознакомиться на стенде выставки, которая проходит в рамках ПИПФ-2024. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

По данным краевых властей, всего в выставке «Промкооперация», открытой на первом этаже «Пермь Экспо», свои разработки представляют свыше 40 региональных предприятий.

На форуме уже состоялось пленарное заседание Совета учёных и инженеров Пермского края «Значимость научно-промышленной кооперации для научно-технологического развития региона». Его участников поприветствовал губернатор Дмитрий Махонин.

По его словам, одна из основных особенностей экономики Пермского края – сильная промышленная кооперация.

«Мы реализуем 47 дорожных карт, задействовано почти 600 компаний, объём достигает 140 млрд руб. Здесь наша основная задача – обеспечить новые ниши для промышленников», – подчеркнул глава региона.

Теме промкооперации на форуме посвящены круглые столы и экспертные сессии с проблематикой производительности труда, реверс-инжиниринга, финансирования предприятий, лизинга, управления интеллектуальной собственностью.

В первый день ПИПФ-2024 губернатор Дмитрий Махонин также примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий на тему молодёжной корпоративной политики. Поддержке молодых работников на производстве посвящены также площадки Росмолодёжи и регионального Агентства по делам молодёжи.

Среди ключевых событий форума 28 ноября – Всероссийский водный форум «Живая Кама», форум «Современные лазерные технологии», научно-практическая конференция «Бесшовное образование». Формирование инженерно-технических компетенций с раннего возраста», где выступили и ожидаются доклады ведущих региональных и федеральных экспертов. Вопросы экономического роста и прогнозирования поднимались на коммуникационной сессии «Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях», где выступили один из ведущих макроэкономистов России, советник Председателя Банка России Кирилл Тремасов, начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова и управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Кроме того, сегодня на ПИПФ-2024 проходят технические советы и закупочные сессии крупнейших российских холдингов, где пермские предприятия презентуют свои технологии и разработки.

Как ранее писал «Новый компаньон», в течение двух дней на Пермском инженерно-промышленном форуме пройдёт свыше 40 мероприятий: событий в сфере молодёжной промышленной политики, развития кадрового потенциала, промкооперации, новых рынков и здоровьесбережения. Ожидается участие свыше 3 тыс. собственников и топ-менеджеров предприятий, инженеров, учёных и студентов, специалистов во всех отраслях промышленности.

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