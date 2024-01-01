Алёна Бронникова В Прикамье установили стоимость патента для трудовых мигрантов на 2025 год Его стоимость выросла на 30% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Депутаты парламента Прикамья поддержали в двух чтениях законопроект об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов. Согласно принятому документу, ежемесячный авансовый платёж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан впервые увеличен сразу более чем на 30%.

В следующем году стоимость патента увеличится до 7 100 руб., в 2024 году она составляла 5 200 руб. Повышение показателя происходит из-за роста регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора.

Ежегодно стоимость патента рассчитывается из фиксированного платежа в 1 200 руб., регионального коэффициента и определяемого минэкономразвития РФ коэффициента-дефлятора. На сегодняшний день стоимость патента в Пермском крае является одной из самых низких в ПФО. Её повышение позволит увеличить размер налоговых отчислений в бюджет края по сравнению с 2024 годом на 208 млн. руб.

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