Александра Пермякова Стоимость патента для трудовых мигрантов в Прикамье увеличат более чем на 30% Краевой парламент рассмотрит проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае впервые будет повышена стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом информирует telegram-канал Законодательного собрания региона.

Краевой парламент рассмотрит проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год.





Ежегодно стоимость патента рассчитывается из трёх составляющих: фиксированного платежа в размере 1200 руб., регионального коэффициента, устанавливаемого законом края, и коэффициента-дефлятора, который определяет министерство экономического развития Российской Федерации.





В 2025 году стоимость патента увеличится более чем на 30% по сравнению с 2024 годом (5200 руб.) и составит 7100 руб. Это произойдёт из-за повышения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора.





Сообщается, что сегодня стоимость патента в Прикамье одна из самых низких в ПФО. Ожидается, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре.



Ранее «Новый компаньон» писал о том, что законопроект об ограничении работы «наливаек» в Прикамье рассмотрят в ноябре. Документ внесён Ранее «Новый компаньон» писал о том, что законопроект об ограничении работы «наливаек» в Прикамье рассмотрят в ноябре. Документ внесён в повестку ближайшего заседания краевого парламента.

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