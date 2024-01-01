Алёна Бронникова На расселение аварийных домов из бюджета Прикамья направят более 5 млрд рублей В течение трёх лет планируется переселить 9 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство строительства Прикамья представило итоги и планы по расселению аварийного жилищного фонда. С докладом в рамках «правительственного часа» на заседании краевого парламента выступил глава ведомства Артём Габдрахманов.

Расселение аварийного жилья в регионе реализуется в рамках региональных проектов и нацпроекта «Жильё и городская среда». Согласно представленным данным, с 2019-го по 2024 год в регионе было расселено 764,8 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили 48,8 тыс. человек. В 2024 году планируется расселить 79 тыс. кв. м, 6,6 тыс. человек.

Презентация Министерства строительства Пермского края "О реализации мероприятий по переселению жителей Пермского края"

«Пермский край — один из немногих регионов, где решение такого чувствительного вопроса не ограничивается работой в рамках национального проекта. Разработка и запуск собственных проектов на уровне региона позволили ускорить темпы расселения и обеспечить комплексный подход к решению масштабной задачи», — отметил спикер заксобрания Прикамья Валерий Сухих.

Глава пермского минстроя сообщил, что в рамках нацпроекта расселяются дома, признанные аварийными до января 2017 года. Региональный проект направлен на расселение домов, признанных аварийными после этой даты. В рамках нацпроекта на территории региона в полном объёме завершено расселение жилья в 18 муниципалитетах.

На данный момент власти Прикамья ожидают решений федерального правительства по утверждению нового нацпроекта и финансированию программы на последующие годы. Планируется расселить около 130 тыс. кв. м, переселить в комфортное жильё 9 тыс. человек, в бюджете региона на 2025-2027 годы предусмотрено более 5 млрд руб.

Для переселения жителей из аварийных домов в шести округах региона в 2023 году было построено 12 многоквартирных домов. В этом году в эксплуатацию введены 10 домов, на стадии строительства находятся ещё 14 МКД.

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