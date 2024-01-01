В Прикамье под Краснокамском в массовом ДТП столкнулись три автомобиля Пострадал один человек Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Утром 28 ноября на трассе М-7 около Краснокамска в Пермском крае сразу три легковых автомобиля угодили в ДТП. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с места аварии.

Судя по кадрам, столкнулись автомобили ВАЗ, «Хёндай» и внедорожник. Сообщается, что в аварии пострадал водитель отечественного авто. Его передали приехавшим на место происшествия медиками. На фотографиях видны серьёзные повреждения ВАЗа.

Другие подробности аварии не уточняются. Госавтоинспекция Прикамья официальные комментарии по факту инцидента пока не давала.

Напомним, ранее в Перми произошла авария в Кировском районе, когда 63-летний водитель автомобиль «Тойота» пешеходном переходе сбил мужчину. ДТП случилось около 17:30 на ул. Маршала Рыбалко, когда в сторону ул. Чистопольской ехала иномарка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.