В Перми иномарка сбила человека на пешеходном переходе Инцидент случился в Закамске Поделиться Твитнуть

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Водитель автомобиль «Тойота» в Кировском районе Перми сбил на пешеходном переходе мужчину. ДТП произошло вечером 27 ноября. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пользователей соцсетей.

Очевидны опубликовали фото и видео происшествия. На кадрах видно, как на дороге лежит сбитый человек, а рядом стоит иномарка. Там же находятся две машины скорой и автомобиль пожарной охраны.

Как выяснилось, ДТП случилось около 17:30.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю пояснили, что авария произошла на ул. Маршала Рыбалко, когда в сторону ул. Чистопольской ехал автомобиль Toyota с 63-летним мужчиной за рулём.

«На перекрёстке с ул. Худанина водитель сбил местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — добавили в полиции.

Сбитого пешехода с различными травмами отвезли в больницу. Сейчас по факту происшествия проводят проверку.

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