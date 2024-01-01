Без льготной ипотеки продажи квартир в новостройках Перми упали почти на 36% Но увеличилась площадь продаваемого жилья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

После окончания льготной ипотеки в июне 2024 года продажи на рынке первичной недвижимости в Перми упали более чем на треть, а средняя площадь продающихся квартир выросла. Об этом сообщает ресурс «Объектив. РФ».

Так, если в январе-июне в Перми в месяц продавалось в среднем по 626 квартир, то в июле-октябре — только по 405. При этом средняя площадь продаваемых квартир увеличилась с 47,4 до 48,9 кв. м.

Аналогичные тенденции зафиксированы и на других региональных рынках. Так, в Екатеринбурге продажи упали на 35,2%, в Челябинске — на 40,5%, в Новосибирске — на 41,8%, в Астрахани — на 47,2%. А средняя площадь проданных квартир выросла от 3,3 до 6,8% в зависимости от города.

«Такие изменения, вероятно, связаны с тем, что сейчас среди покупателей стало меньше инвесторов, которые интересуются прежде всего малометражными лотами, и больше тех, кто приобретает жилье для жизни», — прокомментировали в издании.

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