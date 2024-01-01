Алёна Бронникова В Прикамье поддержали передачу краю градостроительных полномочий трёх округов Краевые власти смогут утверждать и изменять генпланы и ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о перераспределении градостроительных полномочий между тремя муниципалитетами Пермского края и краевым правительством получил одобрение Законодательного собрания региона. Документ был принят во втором чтении на пленарном заседании.

Проект закона предполагает передачу региону полномочий Пермского муниципального округа, Краснокамского и Добрянского городских округов по утверждению и изменению генпланов, правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и документации по планировке территорий, а также по утверждению состава и порядка работы комиссии по ПЗЗ. Исключение составляют полномочия по организации и проведению общественных обсуждений и публичных слушаний.

В октябре документ был одобрен в первом чтении. Тогда же депутаты приняли законопроект о централизации градостроительной деятельности в сфере КРТ на территории Перми и передаче осуществления всех функций краевому минимущества. Оба закона вступят в силу с 1 января 2025 года.

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