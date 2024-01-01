Алёна Бронникова Профильный комитет ЗС Прикамья поддержал перераспределение градостроительных полномочий Изменения коснутся четырёх округов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края поддержал два законопроекта о перераспределении градостроительных полномочий. С докладами по обоим вопросам на заседании 22 октября выступила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова

Один из документов предполагает передачу региону полномочий Пермского муниципального округа, Краснокамского и Добрянского городских округов по утверждению и изменению генпланов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий, а также по утверждению состава и порядка работы комиссии по ПЗЗ. Исключение составят полномочия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний.

Вторым законопроектом предлагается централизовать градостроительную деятельность в сфере КРТ на территории Перми и передать осуществление всех функций краевому минимущества. В данный момент функции КРТ нежилой застройки и незастроенных территорий в Прикамье выполняет минимущества, а функции КРТ жилой застройки — минстрой.

Как сообщалось ранее, данные изменения направлены на обеспечение единой градостроительной политики и на оперативное принятие соответствующих управленческих решений.

Оба предложения будут рассмотрены на пленарном заседании ЗС 24 октября. В случае одобрения инициатив проекты законов вступят в силу с 1 января 2025 года.

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