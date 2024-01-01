Алёна Бронникова Власти Прикамья заберут у четырёх муниципалитетов градостроительные полномочия Документ рассмотрят на заседании заксобрания в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края внесли в Законодательное собрание законопроект о перераспределении градостроительных полномочий Пермского муниципального округа, Краснокамского и Добрянского городских округов на уровень региона. Депутаты рассмотрят документ на ближайшем заседании 24 октября.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, полномочия по утверждению и изменению генпланов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также утверждению состава и порядка работы комиссии по подготовке ПЗЗ в случае принятия законопроекта будут переданы краю с 1 января 2025 года. Решения будет принимать уполномоченный госорган исполнительной власти Прикамья. Исключение составят полномочия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний.

В кабинете депутата также опубликован проект закона о перераспределении с 1 января полномочий Пермского городского округа по комплексному развитию жилой и нежилой застройки и незастроенных территорий на уровень региона.

«Указанные изменения направлены на осуществление на территории Пермского ГО единой градостроительной политики, связанной с КРТ, оперативное принятие соответствующих управленческих решений и будут способствовать совершенствованию перспективного территориального развития Перми, повышению эффективности использования территорий, созданию дополнительных условий для развития инфраструктуры, обновления застроенных территорий», — сообщается в документе.

В краевом парламенте отмечают, что передача градостроительных полномочий Пермского МО, Крансокамского и Добрянского ГО, как смежных с Пермью территорий, также позволит гибко и оперативно решать задачи в этой сфере.

Ранее краевые власти также забрали градостроительные полномочия муниципалитетов в области проектирования и строительства объектов образования, культуры и спорта, стоимость которых превышает 50 млн руб. Решение было принято заксобранием Прикамья в августе и вступит в силу с 1 января.

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