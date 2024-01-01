В Пермь прибыл член ЦИК России Евгений Шевченко
Обсуждались выборы 2024 -2025 годов
Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко находится с визитом в Пермском крае, об этом сообщает крайизбирком.
Работу в регионе Шевченко начал со встречи с губернатором Дмитрием Махониным, председателем крайизбирокма Игорем Вагиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.
Обсуждалась работа комиссий в регионе, итоги выборов разного уровня 2024 года.
Шевченко отметил, что в ходе избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, в Пермском крае применялись все законодательно доступные формы голосования: традиционная на избирательных участках, через ДЭГ, с использованием механизма «Мобильный избиратель». Член ЦИК России также обратил внимание на реализацию в регионе проекта «ИнформУИК» — речь идёт о подомовом обходе, в котором участвовали порядка 6,5 тысяч членов избиркомов. Они обошли более 1 млн домовладений, «открываемость» составила почти 93%.
«Мы считаем, что это высокий и хороший показатель. Эта работа в совокупности с многообразием форм голосования обеспечили беспрецедентную явку на выборах президента — почти 81%», — сказал Шевченко.
Также на встрече обсуждались выборы губернатора Пермского края и выборы в думы восьми муниципалитетов Прикамья, которые пройдут в 2025 году.
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