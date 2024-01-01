В Пермь прибыл член ЦИК России Евгений Шевченко Обсуждались выборы 2024 -2025 годов Поделиться Твитнуть

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко находится с визитом в Пермском крае, об этом сообщает крайизбирком.

Работу в регионе Шевченко начал со встречи с губернатором Дмитрием Махониным, председателем крайизбирокма Игорем Вагиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.

Обсуждалась работа комиссий в регионе, итоги выборов разного уровня 2024 года.

Шевченко отметил, что в ходе избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, в Пермском крае применялись все законодательно доступные формы голосования: традиционная на избирательных участках, через ДЭГ, с использованием механизма «Мобильный избиратель». Член ЦИК России также обратил внимание на реализацию в регионе проекта «ИнформУИК» — речь идёт о подомовом обходе, в котором участвовали порядка 6,5 тысяч членов избиркомов. Они обошли более 1 млн домовладений, «открываемость» составила почти 93%.

«Мы считаем, что это высокий и хороший показатель. Эта работа в совокупности с многообразием форм голосования обеспечили беспрецедентную явку на выборах президента — почти 81%», — сказал Шевченко.

Также на встрече обсуждались выборы губернатора Пермского края и выборы в думы восьми муниципалитетов Прикамья, которые пройдут в 2025 году.

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