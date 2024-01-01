Стало известно, какие подарки пермяки хотели бы получить на Новый год Лидируют путёвки на отдых, деньги и смартфоны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис SuperJob провёл опрос среди пермяков и выяснил, какие подарки на Новый года являются для них самыми желанными.

Каждый пятый житель города (20%) выразил желание получить в качестве подарка путёвку на отдых. Ещё 17% респондентов предпочли бы денежные средства. Для 10% опрошенных наиболее желанным подарком стал бы смартфон, планшет или ноутбук. Сертификат на образовательные курсы будет приятным подарком для 8% пермяков. Ещё 6% мечтают о новой бытовой технике, тогда как по 5% респондентов заинтересованы в косметике, книгах, спортивном снаряжении или подарочных сертификатах. По 3% опрашиваемых отметили, что их порадовали бы ювелирные изделия, театральные билеты, инструменты для починки, товары для здоровья или предметы декора. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 2% горожан.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях, косметических средствах, сертификатах и книгах. Мужчины чаще предпочитают деньги, смартфоны, спортивные товары и инструменты для ремонта.

Среди респондентов младше 35 лет в лидерах по желаемым подаркам находятся деньги (24%). В то время как горожане старше 45 лет чаще всего мечтают о поездках (22%).

Наибольшее число желающих получить туристическую путёвку на Новый год — среди тех, чей доход составляет более 100 тыс. руб. в месяц (31%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.