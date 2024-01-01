Алёна Бронникова Двоим пермякам присвоили звание «Почётный гражданин Пермского края» Решение было принято краевым парламентом Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Прикамья рассмотрело предложение губернатора Дмитрия Махонина о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» двум кандидатам. Обе инициативы были одобрены единогласно.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» было предложено присвоить главному врачу Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиде Aкишиной за значительные заслуги в развитии здравоохранения региона, а также генеральному директору пермского завода «Maшинocтpoитeль» Владимиру Лoмaeву за значительные заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности Прикамья.

Представление о поощрении почётным званием Владимира Ломаева Пермская городская дума внесла губернатору в сентябре. Он возглавляет завод с 1999 года и является почётным гражданином Перми.

Зинаида Акишина была назначена на пост главврача онкодиспансера в 2022 году и была награждена орденом Пирогова по указу президента РФ «за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». С ходатайством о её поощрении обратилась дума Кунгурского округа.

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