Темпы удорожания бензина в Прикамье выросли вдвое Регион остаётся самым дорогим в ПФО по ценам на топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 19 по 25 ноября средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 31 коп. и составила 59,76 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 27 коп., до 54,24 руб., бензина марки АИ-95 — на 20 коп., до 58,83 руб., АИ-98 и выше — на 80 коп., до 81,64 руб. Рост цены за один литр дизельного топлива составил 40 коп., достигнув отметки 69,10 руб.

На прошлой неделе темпы удорожания топлива были в 1,5-2 раза ниже.

Регион остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо. В Пермском крае стоимость всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98, остаётся самой высокой в ПФО.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 78 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Сахалинской области (+1,2%).

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо отслеживается по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах Российской Федерации.

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