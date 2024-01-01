Александра Пермякова В Перми продадут с торгов 14 земельных участков Участки расположены в шести районах города Поделиться Твитнуть

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Департамент земельных отношений Перми выставил на торги 14 земельных участков общей площадью 34,2 тыс. кв. м. Торги по продаже и аренде земельных участков пройдут в декабре этого года.

Торги состоятся 5, 12, 13, 19 и 26 декабря.

Девять участков предлагаются для жилищного строительства. Их площадь составляет от 528 до 1116 кв. м. Участки расположены в Свердловском, Кировском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города.









Ранее, напомним, «Новый компаньон» сообщал, что в центре Перми на продажу выставлено двухэтажное административное здание за 350 млн руб. Речь идёт о торговом центре «Громовский» по ул. Куйбышева, 65, напротив ТЦ «Триада». Объявление о продаже размещено Три участка сдаются под склады в аренду в Индустриальном и Дзержинском районах. Участок по ул. Промышленной — под гаражи, а в Орджоникидзевском районе — под спортплощадку.Ранее, напомним, «Новый компаньон» сообщал, что в центре Перми на продажу выставлено двухэтажное административное здание за 350 млн руб. Речь идёт о торговом центре «Громовский» по ул. Куйбышева, 65, напротив ТЦ «Триада». Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

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