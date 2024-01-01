Александра Пермякова В Пермском крае за хищение будут судить замдиректора бюджетного предприятия Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Добрянке Пермского края возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств должностным лицом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Бывшего заместителя директора одного из муниципальных бюджетных учреждений Добрянки обвиняют в мошенничестве в крупном размере.





По версии следствия, с конца декабря 2023 года по 1 марта 2024 года чиновник, используя свое служебное положение, похитил деньги, выделенные на ремонт системы канализации школы и детского сада. Он нанёс ущерб не менее 400 тыс. рублей, занизив фактический объём выполненных работ.





«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)», — сообщили в следственном отделе по городу Добрянка СУ СКР по Пермскому краю.





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