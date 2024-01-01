В Перми суд взыскал с застройщика более 200 тысяч за недоделки в новой квартире После заселения в новый дом жильцы обнаружили массу недостатков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Орджоникидзевский районный суд Перми взыскал со строительной копании более 200 тыс. руб. за недоделки в новостройке. Ранее с иском в суд обратилась одна из собственниц квартиры и потребовала взыскать с ООО Специализированный застройщик «Келш» сумму потраченных на ремонт расходов. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как установил суд, в апреле 2021 года женщина заключила с ООО СЗ «Келш» договор участия в долевом строительстве двухкомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе. После заселения проживающие в квартире обнаружили недостатки строительно-монтажных работ: они не соответствовали требованиям ГОСТ, СНиП и техническим регламентам. Например, в дверных проемах были зазоры, поверхность стен была неровной, а в некоторых местах не было обоев.

В связи с этим в феврале 2024 года истец направила ответчику претензию с требованием возместить расходы по устранению всех недостатков в счёт уменьшения покупной цены квартиры. Через месяц, в марте, застройщик перевёл истцу 32 тыс. 512 руб. Однако этой суммы не хватило, чтобы покрыть расходов по ремонту.

Тогда женщина пошла в суд. Она потребовала возместить расходы по оплате экспертизы, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы и компенсацию морального вреда. Кроме того, она потребовала возместить расходов по оплате услуг представителя в суде.

После выяснения всех обстоятельств суд пришёл к выводу, что недостатки в квартире выявлены в период гарантийного срока и подтверждены заключением судебной экспертизы. В частности, стоимость работ и материалов для устранения производственных недостатков в квартире составила 127 тыс. 947 руб.

По решению суда в пользу истца взысканы деньги в размере 95 тыс. 434 руб., а также компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. и судебные расходы — 90 тыс.руб.

В остальной части исковых требований о компенсации морального вреда и штрафа суд отказал. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее аналогичный случай произошёл с другим застройщиком в Индустриальном районе Перми.

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