В Перми с застройщика взыскали полмиллиона за недоделки в квартире нового дома Дольщики смогли добиться выплаты только через суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми вынес решение по спору между жителями новостройки и ООО «Специализированный застройщик «Берёзовая роща». Собственники трёхкомнатной квартиры пожаловались на недоделки в квартире и обратились в суд, который частично удовлетворил их требования. Об этом пишет «Рифей».

В материалах дела сообщается, что в конце 2021 семейная пара стала дольщиком многоквартирного жилого дома FORMAT в Индустриальном районе, который строила компания «Специализированный застройщик «Березовая роща» (входит в состав «ИнГрупп Холдинг»).

Однако после заселения в процессе эксплуатации супруги выявили недостатки в пределах гарантийного срока. Застройщик согласился выплатить 8 550 руб. После чего новосёлы пошли в суд.

Как показало заключение эксперта в суде, стоимость работ и материалов, которые нужны для устранения недостатков, возникших из-за некачественного выполнения строительных работ, составляют 384,16 тыс. руб.

Суд решил, что истцам должны быть возмещены эти расходы по устранению строительных недостатков квартиры производственного характера.

Учитывая, что застройщик частично компенсировал ущерб, суд взыскал с него стоимость работ и материалов в размере 187,8 тыс. руб. в пользу каждого из истцов. Также истцам должны компенсировать моральный вред в размере по 5 тыс. руб. в пользу каждого и судебные расходов в размере 75,12 тыс. руб.

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