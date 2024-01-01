В Перми с застройщика взыскали полмиллиона за недоделки в квартире нового дома
Дольщики смогли добиться выплаты только через суд
Индустриальный районный суд Перми вынес решение по спору между жителями новостройки и ООО «Специализированный застройщик «Берёзовая роща». Собственники трёхкомнатной квартиры пожаловались на недоделки в квартире и обратились в суд, который частично удовлетворил их требования. Об этом пишет «Рифей».
В материалах дела сообщается, что в конце 2021 семейная пара стала дольщиком многоквартирного жилого дома FORMAT в Индустриальном районе, который строила компания «Специализированный застройщик «Березовая роща» (входит в состав «ИнГрупп Холдинг»).
Однако после заселения в процессе эксплуатации супруги выявили недостатки в пределах гарантийного срока. Застройщик согласился выплатить 8 550 руб. После чего новосёлы пошли в суд.
Как показало заключение эксперта в суде, стоимость работ и материалов, которые нужны для устранения недостатков, возникших из-за некачественного выполнения строительных работ, составляют 384,16 тыс. руб.
Суд решил, что истцам должны быть возмещены эти расходы по устранению строительных недостатков квартиры производственного характера.
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