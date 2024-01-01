Александра Пермякова Пермские предприятия «Авира» и «Упакс-Юнити» запускают новые производства Дмитрий Махонин одобрил их расширение и выпуск новой продукции в ходе рабочего визита Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Сегодня, 27 ноября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом два пермских предприятия: завод «Авира» (выпуск развлекательного оборудования) и «Упакс-Юнити» (производство одноразовой посуды и упаковки).

Дмитрий Махонин высоко оценил во время своего визита реализуемые предприятием «Авира» инвестпроекты, подчеркнув, что продукция компании «Авира» востребована не только в России, но и в 20 странах мира.





«Компания «Авира» — представитель среднего бизнеса. Нам важно поддерживать такие предприятия, ведь они занимают важную нишу — всё, что связано с детством», — сказал губернатор.

Правительство Пермского края





«Авира» — предприятие с 15-летним опытом по проектированию и производству детских и семейных развлекательных комплексов, выпускающее более 60 видов оборудования (игровые лабиринты, батутные комплексы, верёвочные и ниндзя-парки, скалодромы и др.).





По словам директора по развитию компании «Авира» Елены Анищенко, в этом году инициатива компании получила статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).





Благодаря этому к 2026 году планируется расширение производства, выпуск новой продукции и оснащение новым современным оборудованием.





Правительство Пермского края

Губернатор также оценил работу нового цеха «Упакс-Юнити» — одного из ведущих предприятий России по выпуску одноразовой упаковки для пищевой промышленности.





Компания поставляет товары по всей стране, сотрудничает с предприятиями Беларуси и Казахстана, обеспечивает экологичность производства.

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