В Прикамье число атак хакеров на организации ТЭК выросло в 3 раза Злоумышленники стремились сорвать старт отопительного сезона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Компания RED Security (открытая экосистема решений и экспертиз в области кибербезопасности), сообщила о значительном увеличении количества DDoS-атак на интернет-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Пермского края в октябре. В этом месяце количество атак данного типа выросло в три раза по сравнению со среднемесячным уровнем, зафиксированным в первые три квартала 2024 года.

По мнению Дмитрия Монахова, технического руководителя направления защиты от DDoS-атак в RED Security, такой резкий скачок может быть обусловлен сезонным увеличением значения данной отрасли для жизни региона в преддверии холодов.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растёт и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях — вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищённости ИТ-ресурсов субъекта КИИ», — подчеркнул он.

Другой важный аспект, способствующий росту интереса к этой области со стороны злоумышленников, заключается в активной цифровизации компаний сектора нефтегаза и энергетики. Согласно исследованиям Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, к 2030 году уровень спроса на цифровые технологии в топливно-энергетическом комплексе увеличится в 13,5 раз по сравнению с 2020 годом. Высокий уровень цифровизации, в свою очередь, неизбежно приводит к увеличению числа уязвимостей в информационных системах организаций, что повышает риски в области информационной безопасности.

В целом, за последние десять месяцев сектор ТЭК уверенно вошёл в число пяти наиболее уязвимых индустрий к DDoS-атакам.

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