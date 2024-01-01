В начале декабря в Пермском крае отключат 20 основных телеканалов Вещания не будет в пяти населённых пунктах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Со 2 по 8 декабря на территории Пермского края отключат 20 каналов Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2 (РТРС-1 и РТРС-2). Также в эти даты будет недоступно радиовещание в связи с проведением плановых работ. Об этом информирует Пермский филиал РТРС.

В списке отключений пять населённых пунктов:

— 2 декабря — Большая Соснова с 10:00 до 18:00, не более 1 часа;

— 3 декабря — Ильинский с 10:00 до 18:00, не более 1 часа;

— 4 декабря — Чёрмоз с 10:00 до 18:00, не более 1 часа;

— 5 декабря — Добрянка с 10:00 до 18:00, не более 1 часа;

— 5 декабря Александровск с 13:00 до 14:00, не более 10 минут.





Напомним, ранее, 16-22 сентября, также были краткосрочные отключения средств телерадиовещания в девяти населённых пунктах: в Ныробе, д. Печенки (Мокино), Гайнах, Тёплой Горе, Ёгве (Кудымкарский округ), Губахе, Добрянке и Калиновке. Причину краткосрочных отключений в пермском филиале РТРС тогда не пояснили.

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