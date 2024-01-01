Зарина Ситдикова В девяти населённых пунктах Пермского края временно отключат радио и телевидение Краткосрочные отключения ожидаются 16-22 сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье 16-22 сентября ожидаются краткосрочные отключения средств телерадиовещания в девяти населённых пунктах. Об этом информирует Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

По данным филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, сбои в трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 возможны с 11:00 до 17:00 16 сентября в Бисере, с 12:00 до 18:00 17 сентября — в Ныробе, с 10:00 до 18:00 17 сентября (общей продолжительностью не более 10 минут) — в д. Печенки (Мокино).

18 сентября с 11:00 до 17:00 отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России ожидаются в Гайнах и Тёплой Горе, с 9:00 до 18:00 19 сентября — в Ёгве (Кудымкарский округ), с 12:00 до 18:00 19 сентября — в Губахе.

20 сентября с 10:00 до 16:00 помехи в сигнале возможны в Добрянке, а с 11:00 до 17:00 — в Калиновке.

Причину краткосрочных отключений в пермском филиале РТРС не пояснили.

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