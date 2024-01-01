Алёна Бронникова Системную поддержку в Пермском крае получат 10 социально значимых проектов НКО Целевое финансирование предусмотрено вместо участия в конкурсе грантов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 10 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций получат системную поддержку вместо ежегодного участия в конкурсе грантов. Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин назвал их на заседании комитета краевого парламента по бюджету.

Так, целевое финансирование краевого Агентства по делам молодёжи получат Фонд социального развития «Счастье здесь» на реализацию проекта «Инклюзивные балы Пермского края», ПРОО Студенческие сельскохозяйственные на реализацию проекта «Медицинский карьерный форум «ТрудКрут», ПРО ВОД «Волонтёры-медики» — на региональный образовательный форум «Волонтёры-медики — опора региона», Фонд поддержки социальных инициатив «МОЛОДОСТЬ» — на «Гастрольный тур «Поколение студвесны», а также ПРО Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» — на реализацию молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья».

Администрацией губернатора Пермского края будут поддержаны проекты «Координационный штаб PermPoisk» ПРОО по поиску пропавших людей «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой», «Место — Дом Счастье жить» ПКОО защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» и «Молодёжный ресурсный центр «Компас добра»: волонтёры-профилактики» ПРОО «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «Правда вместе».

АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим» получит поддержку краевого минздрава на реализацию проекта «Служба заботы», ПРОМРО «Содействие детскому отдыху» — минтруда и социального развития на проект «Профильная смена «Выбор».

Как отмечает пресс-служба краевого парламента, в августе бюджетный комитет посвятил выездное заседание социальной грантовой политике региона. Депутаты обратили внимание на проекты, которые ежегодно участвуют в конкурсах и получают финансовую поддержку из Фонда грантов губернатора.

Администрации губернатора была направлена рекомендация рассмотреть возможность перевести устойчивые социально значимые проекты на системную поддержку. По итогам рассмотрения инициативы на заседании 27 ноября вопрос был снят с контроля комитета.

Ранее губернатор внёс в заксобрание Пермского края предложение о расширении списка видов деятельности, которые позволят НКО получать государственное финансирование, в частности, тем организациям, которые работают над предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних и безнадзорности и занимаются благоустройством территорий. Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании в январе.

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