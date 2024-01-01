На вокзале в Перми задержали злостного алиментщика Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На вокзале в Перми сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя прав детей, который собирался отправиться к родственникам в Саратов. Мужчина не платил алименты и накопил долг в сумме более 200 тыс. руб.

По информации пресс-службы ГУ ФССП по Пермскому краю, пермяк долгое время уклонялся от выполнения родительских обязанностей и скрывался от судебных приставов. В итоге его объявили в розыск.

Судебные приставы узнали, что отец намеревается покинуть город, и поджидали его на перроне. Мужчину доставили в отдел судебных приставов для дачи объяснений. В ходе допроса выяснилось, что он работал без официального оформления в круглосуточном магазине, фактически живя на работе, чтобы избежать встречи с правоохранителями и не понести ответственность за невыплату алиментов.

Прикамца привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Суд вынес решение о назначении ему 60 часов обязательных работ.

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