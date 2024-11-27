Александра Пермякова Аграрии Прикамья собрали урожай с превышением плана В Пермском крае завершилась уборочная компания Поделиться Твитнуть

Министерство сельского хозяйства Пермского края

Начало осени было непростым, дождливая погода сдвинула сроки уборки урожая, однако прикамские аграрии со своими задачами справились.

Как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, сельхозпредприятия перевыполнили план и показали уверенный прирост по самым разным позициям.





Так, прирост по зерновым культурам составил около 18%. План по заготовке кормов выполнен на 110%. Край обеспечен картофелем — его собрали на 9% больше плана. Овощи собрали с приростом в 41%, технические культуры (+58%).





«Можем отметить, что объём заготовленных кормовых единиц сочных и грубых кормов полностью закрывает потребность региона, план перевыполнен на 110%», — отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.





Ключевая задача уборочной кампании — обеспечить предприятия животноводства кормами.





«Вспоминая прошлый год, когда в регионе отмечалась аномальная засуха и был введён режим ЧС — задача крайне актуальная. Тем не менее, можем отметить, что объём заготовленных кормовых единиц сочных и грубых кормов полностью закрывает потребность региона», — сказал Павел Носков.





В Пермском крае, по его словам, представителям сельскохозяйственной отрасли оказывают всевозможную поддержку.





Среди мер поддержки — субсидии на развитие производства и лизинг сельхозтехники, возмещение части затрат для приобретения минеральных удобрений.





Для начинающих фермеров в Пермском крае действует мера поддержки в виде гранта «Агростартап», который обеспечивает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».





Среди действенных мер поддержки — «подъёмные» выпускникам сельскохозяйственных вузов, которые на сегодняшний день составляют 150 тыс. руб. и выпускникам специальных сузов — 100 тыс. руб.

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