Александра Пермякова
Аграрии Прикамья собрали урожай с превышением плана
В Пермском крае завершилась уборочная компания
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Начало осени было непростым, дождливая погода сдвинула сроки уборки урожая, однако прикамские аграрии со своими задачами справились.
Как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, сельхозпредприятия перевыполнили план и показали уверенный прирост по самым разным позициям.
Так, прирост по зерновым культурам составил около 18%. План по заготовке кормов выполнен на 110%. Край обеспечен картофелем — его собрали на 9% больше плана. Овощи собрали с приростом в 41%, технические культуры (+58%).
«Можем отметить, что объём заготовленных кормовых единиц сочных и грубых кормов полностью закрывает потребность региона, план перевыполнен на 110%», — отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.
Ключевая задача уборочной кампании — обеспечить предприятия животноводства кормами.
«Вспоминая прошлый год, когда в регионе отмечалась аномальная засуха и был введён режим ЧС — задача крайне актуальная. Тем не менее, можем отметить, что объём заготовленных кормовых единиц сочных и грубых кормов полностью закрывает потребность региона», — сказал Павел Носков.
В Пермском крае, по его словам, представителям сельскохозяйственной отрасли оказывают всевозможную поддержку.
Среди мер поддержки — субсидии на развитие производства и лизинг сельхозтехники, возмещение части затрат для приобретения минеральных удобрений.
Для начинающих фермеров в Пермском крае действует мера поддержки в виде гранта «Агростартап», который обеспечивает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».
Среди действенных мер поддержки — «подъёмные» выпускникам сельскохозяйственных вузов, которые на сегодняшний день составляют 150 тыс. руб. и выпускникам специальных сузов — 100 тыс. руб.
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