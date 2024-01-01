В Перми утром 27 ноября не вышла на маршруты часть автобусов Поделиться Твитнуть

На пять маршрутов в Перми утром 27 ноября не вышла часть автобусов, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на телеграм-канал департамента транспорта администрации города «Пермский транспорт».

По данным интернет-ресурса, несколько рейсов отсутствуют на маршрутах № 75 (Микрорайон Соболи — площадь Дружбы), № 54 (Улица Мильчакова — станция Пермь-II — микрорайон Хмели),№ 30 (Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый — «Тенториум»), № 12 (Дворец культуры им. Гагарина — ОАО «ПЗСП») и № 5 (микрорайон Новобродовский — микрорайон Голый Мыс).

Причины, по которым автобусы не вышли на маршруты, не раскрываются. Согласно информации, размещенной на сайте департамента транспорта администрации Перми, отсутствие общественного транспорта на остановках в запланированное время чаще всего обусловлено либо дорожными заторами, либо техническими проблемами конкретного автобуса.

Перевозчики, по вине которых превышаются нормативные отклонения от расписания, по итогам месяца будут оштрафованы.

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