Пермякам предложили выбрать название нового сквера на месте бывшей инфекционной больницы Его строительство начнут в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На месте бывшей инфекционной больницы у Центрального рынка появится сквер, название которого смогут выбрать сами пермяки. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы о планах по благоустройству краевой столицы.

Дмитрий Махонин отметил, что сейчас идёт проектирование сквера. Его строительство запланировано на следующий год.

«Сквер находится на стадии проектирования. И как-то нехорошо, что его сейчас называют «инфекционный сквер». Считаю, что жители смогут придумать хорошее название для нового места нашего любимого города. Здесь мнение людей очень важно учитывать», — отметил губернатор.

Глава региона поручил краевому минимущества вместе с Институтом территориального планирования проработать варианты названий. Окончательно название будет выбрано из предложенных вариантов самими пермяками.

Напомним, в сентябре концепция сквера начала проходить необходимые этапы согласования — её отправили на рассмотрение в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Сообщалось, что на месте старой краевой инфекционной больницы планируется создать общественное пространство.

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