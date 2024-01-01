Директором пермского автовокзала назначен Владимир Мартьянов Ранее предприятием руководил Игорь Вылеток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директором краевого предприятия АО «Интранс ПК» (бывшее ПКГУП «Автовокзал») стал Владимир Мартьянов. Информация опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Мартьянов сменил на посту Игоря Вылетка, руководившего предприятием с 2021 года. Он вышел на пенсию.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», смена руководителя может быть обусловлена неудовлетворительными финансовыми показателями краевого предприятия, которое продолжительное время функционирует с убытками. В дополнение, «Интранс ПК» не подал заявку на участие в конкурсе по заключению новых соглашений на городские автобусные маршруты № 51 и 74, которые оно обслуживает в данный момент. Эти обстоятельства могли вызвать недовольство со стороны учредителя (краевого минтранса).

В краевом ведомстве рассказали, что у нового директора большой опыт работы в отрасли, он прошёл все этапы карьерного роста — от водителя до руководящих позиций. Имеет диплом инженера-механика.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», Владимиру Мартьянову принадлежит по 50% в ООО «Транс-М-Сервис» и ООО «Автотранс-159» — транспортных компаниях из Кондратово. Ранее он был их директором.

Перевозчик Александр Богданов считает, что Мартьянову досталось сложное хозяйство в сложные времена: цены на топливо и комплектующие растут, а стоимость перевозок остаётся низкой. Кроме того, сегодня «Интранс ПК», как и другие перевозчики, остро нуждается в рабочей силе — на рынке нехватка водителей оценивается в 30%.

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