В Перми временно прекратил работу самый длинный в России трамвай «Лев» Он курсировал по городу с 2019 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Власти Перми решили снять с постоянных рейсов самый длинный в России трамвай «Лев», который работает на на маршруте №4 (Пермь-II — Висим).

Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», этот трамвай выводят на маршрут в случае необходимости, когда повышается пассажиропоток.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в сентябре «Льва» возвращали на улицы Перми. До этого трёхсекционный трамвай курсировал ещё в марте этого года, а затем временно прекратил работу в связи с закрытием трамвайного движения в Индустриальном районе.

Тогда отмечалось, что в начале осени наблюдается рост пассажиропотока из-за начала учебного года, а «Лев» — трамвай большой вместимости. Поэтому его задействовали вновь.

Напомним, «Лев» был изготовлен в единственном экземпляре на предприятии ПК «Транспортные системы», и на сегодня является самым длинным трамваем в России. Он представляет собой один большой вагон длиной более 35 м. Его составные части называются «секциями». У вагона есть кабины и двери с обеих сторон, что даёт возможность работать на линиях без разворотных колец, если это необходимо.

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