В Пермь вернулся на линию самый длинный трамвай в России В начале весны «Лев» временно прекращал работу Поделиться Твитнуть

Самый длинный в России трамвай «Лев» под №5865 вернулся на улицы Перми. Трёхсекционный трамвай сейчас работает на маршруте №4 (Пермь-II — Висим). В последний раз он курсировал ещё в марте этого года, а затем временно прекратил работу в связи с закрытием трамвайного движения в Индустриальный район.

Издание «В курсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс» сообщает, что в начале осени наблюдается рост пассажиропотока из-за начала учебного года, а «Лев» — трамвай большой вместимости. В связи с этим его задействовали вновь.

Напомним, «Лев» был изготовлен в единственном экземпляре на предприятии ПК «Транспортные системы», и на сегодняшний день является самым длинным трамваем в России. Он представляет собой один большой вагон более 35-ти м. Его составные части называются «секциями». У вагона есть кабины и двери с обеих сторон, что даёт возможность работать на линиях без разворотных колец, если это необходимо.

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