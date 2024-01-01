В центре Перми произошла массовая авария Очевидцы сообщают о пострадавшем Поделиться Твитнуть

Фото: читатель "Нового компаньона"

Поздно вечером 26 ноября на перекрёстке улиц Куйбышева и Седова в центре Перми произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Об этом сообщают читатели «Нового компаньона».

По словам очевидцев, в ДТП попали пять автомобилей. Причём четыре машины стояли рядом друг с другом, а пятая в нескольких метрах от них, рядом с пешеходным переходом. На месте аварии находилась машина ДПС. Авария произошла около 23:00.

Фото: читатель "Нового компаньона"

«Приехал только что домой, и вот это всё (ДТП) уже было. Зеваки сказали, что скорая была. Я лично не видел. В белой машине человек серьёзно разбился», — рассказал наш читатель.

Напомним, ранее Пермский ЦГМС прогнозировал в ночь на 26 ноября гололедицу на дорогах. В МЧС отметили, что в связи с этим существует вероятность возникновения заторов на дорогах, увеличения количества ДТП.

Водителей просили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходов — быть осмотрительными.

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