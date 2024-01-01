Александра Пермякова МЧС предупредило о гололедице в Пермском крае 26 ноября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, 26 ноября ночью по северу Пермского края ожидается мокрый снег, на юге — без осадков. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что ночью и утром прогнозируется гололедица на дорогах. В МЧС отметили, что в связи с этим существует вероятность возникновения заторов на дорогах, увеличения количества ДТП.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, пешеходов — быть осмотрительными, одеваться по погоде, а тех, кто живёт в частных домах, — быть осторожными при обогреве жилья печами и электроприборами.





Ночью и днём ветер 3-8 м/с, днём порывы могут достигать 13 м/с, температура воздуха ночью от -12° до -7°, по северу до -2° , днём от -6° до -1°.





Как рассказал «Новому компаньону» профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов, до конца рабочей недели в Перми будет будет солнечно и умеренно морозно: около -10° днём, -2°...-4° ночью, на территории края похолодает до -15° ночью и до -5° днём.





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