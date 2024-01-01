На неделе в Пермском крае похолодает до -15 градусов Осадки возможны только к выходным Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В последнюю неделю ноября в Пермском крае завершится период тёплой погоды. В понедельник днём температура воздуха ещё может подняться до +3˚, однако к вечеру заметно похолодает, особенно в южных и центральных территориях региона. Об этом информирует ГИС-Центр ПГНИУ.

В ночь на вторник на большинстве территории края температура упадёт до -7…-12˚, в Перми до -8˚, а на севере останется в диапазоне -1…-3˚. Днём будет малооблачно с температурой от 0 до -5˚.

В ночь на среду в южных и центральных районах температура составит -8…-13˚, в низинах может опуститься до -15˚, в Перми ожидается -10…-12˚. На севере всё ещё теплее — до -3˚. Днем температура воздуха останется около 0…-5˚.

В четверг на севере края значительно похолодает: ночью до -10…-15˚, а днем до -5…-10˚. В южных и центральных регионах температура изменится незначительно, и возможно увеличение облачности.

В пятницу ожидается стабильная погода: переменная облачность, ночью -10…-15˚, днем -1…-6˚, местами до -8˚, без осадков и ветра.

В выходные возможное кратковременное потепление до 0…-2˚.

На этой неделе прогнозируется практически полное отсутствие осадков по всему краю (лишь в конце недели возможен слабый снег).

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