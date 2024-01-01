В следующем году в Перми планируют завершить ремонт улицы Карпинского Губернатор Пермского края рассказал подробности о реконструкции дорожной сети около Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте рассказал о планах по ремонту и реконструкции улицы Карпинского и шоссе Космонавтов.

По словам губернатора, на участке дорожной сети в районе «Пермь Экспо» работы выполняются в три этапа. Первый уже завершён: сделан и запущен путепровод на ул.Карпинского.

«Хочу подчеркнуть, что этот путепровод был аварийный, мы не только его приводим в нормальное состояние, но и расширяем возможность транспортного потока. В следующем году мы должны соединить часть улицы шоссе Космонавтов до Крисанова и сделать хорошую, добротную транспортную развязку», — пояснил глава региона.

Дмитрий Махонин попросил пермяков, особенно автомобилистов, с пониманием отнестись к временным неудобствам. Губернатор подчеркнул, что это вынужденная мера. Он добавил, что поручил краевому Минтрансу обеспечить выполнение всех работ в срок.

Напомним, 9 ноября в Перми открыли движение по путепроводу на шоссе Космонавтов. По задумке властей, он должен разгрузить движение транспорта на этом участке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.