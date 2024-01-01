Краевой арбитраж отказался взыскивать 33 млн рублей с поставщика медизделий в Прикамье Исковые требования заявило ФХУ Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал во взыскании с поставщика медицинских изделий ООО «НьюМедТех» 33 млн 358 тыс. 500 руб. за поставку незарегистрированных медицинских изделий. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Таким образом, было завершено рассмотрение дела по иску ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» к ООО «НьюМедТех» о взыскании 33 358 500 руб. за поставку незарегистрированных медицинских изделий (помп шприцевых ифузионных SK-500II) по государственным контрактам.

Резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме суд огласил 25 ноября.

Напомним, в конце августа ФХУ Пермского края не смогло взыскать 424,1 млн руб. с поставщика медизделий ООО «НьюМедТех». Иск в Арбитражный суд Пермского края поступил в сентябре 2023 года. С поставщика требовали взыскать ущерба, причинённый поставкой медицинских изделий ненадлежащего качества. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, краевое минзакупок, ООО «Флогистон-Мед», Росздравнадзор и краевой минздрав.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле 2020 года в Пермском крае провели закупку аппаратов ИВЛ MV2000 «МЕКИКС Ко., Лтд», Корея. Контракт был заключён с ООО «Ньюмедтех». В октябре того же года правительство сообщило о поступлении в регион первой партии (58 шт.).

Изначально планировалось закупить 356 аппаратов ИВЛ на 752,1 млн руб., но в мае контракт с поставщиком был переписан, и количество аппаратов снизилось до 251 шт., а в августе контракт вновь изменили, уменьшив количество аппаратов до 201 шт. Стоимость закупки уже составила 424,1 млн руб. Причины изменений контракта не указывались.

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