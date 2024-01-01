Алёна Бронникова ФХУ Пермского края не смогло взыскать 424 млн рублей с поставщика медизделий По мнению истца, ООО «НьюМедТех» поставило некачественное оборудование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) не удалось отсудить с поставщика медицинских изделий ООО «НьюМедТех» 424,1 млн руб. Это следует из опубликованной в картотеке Арбитражного суда 21 августа резолютивной части решения.

ФХУ обратилось в Арбитражный суд Пермского края в сентябре 2023 года с исковым заявлением к ООО о взыскании ущерба, причинённого поставкой медицинских изделий ненадлежащего качества. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора, краевое минзакупок, ООО "Флогистон-Мед", Росздравнадзор и краевой минздрав.

Как сообщается в документации к делу, основанием для подачи иска послужило отрицательное заключение «ВНИИИМТ» на поставленные ответчиком истцу аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) модели MV 2000, производства «МЕКИКС Ко., Лтд». После проверки Росздравнадзор пришёл к выводу, что изделие является незарегистрированным не соответствует регистрационному удостоверению. «Флогистон-Мед» назвал этот вывод ошибочным, поскольку выявленное отсутствие некоторых характеристик изделий в регистрационном досье было связано с модернизацией, которая не сказалась на изменении функционального назначения и принципа работы. Таким образом, требовалось дополнить регдосье.

Компания обратила внимание, что письма Росздравнадзора основаны на отрицательных заключениях «ВНИИИМТ», единственного уполномоченного лица организации для проведения испытаний. "Флогистон-Мед" подало в «ВНИИИМТ» заявку на доработку техдокументации, проведение и сопровождение технических и клинических испытаний, токсикологических исследований и формирование регистрационного досье изделия.

Полный текст решения суда, в котором можно ознакомиться с выводами судьи по данному делу, в картотеке отсутствует. Согласно резолютивной части, по итогам рассмотрения иска ФХУ было принято решение отказать в удовлетворении требований истцу в полном объёме. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В апреле 2020 года в Пермском крае провели закупку аппаратов ИВЛ MV2000, «МЕКИКС Ко., Лтд», Корея. Контракт был заключён с ООО «Ньюмедтех». В октябре того же года правительство сообщило о поступлении в регион первой партии (58 штук).

Изначально планировалось закупить 356 аппаратов ИВЛ на 752,1 млн руб., но в мае контракт с поставщиком был переписан и количество аппаратов снизилось до 251 штуки, а в августе контракт вновь изменили, уменьшив количество аппаратов до 201 штуки. Стоимость закупки уже составила 424,1 млн руб. Причины изменений контракта не указывались.

По данным СБИС, ООО «Ньюмедтех» зарегистрировано в 2018 году венгерским ООО «Нью Медикал Технолоджис». С 2022 года учредителем и генеральным директором является Игорь Рожков. Основным заказчиком компании по госконтрактам является ФХУ. За 2023 год выручка компании составила 5,8млрд руб., прибыль— 271,2 млн руб.

ФХУ является подведомственным учреждением краевого минздрава и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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