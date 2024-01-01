Алёна Бронникова Пермские пожарные спасли из горящего дома девять человек Одного мужчину спасти не удалось Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во время пожара в многоквартирном доме на пр. Свердлова в Губахе Пермского края пожарные спасли из огня девять человек, из них четыре ребёнка. Одного человека спасти не удалось, погибшим оказался мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар произошёл в однокомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнём произошло загорание бытовых вещей и мебели.

«Звеньями газодымозащитной службы на свежий воздух по лестничному маршу были выведены девять человек, в том числе четверо детей. К сожалению, на пожаре погиб мужчина», — рассказали в ведомстве.

В тушении огня принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники. Площадь пожара составила 9 кв. м.

В субботу, 23 ноября, во время пожара в частном доме в Гремячинске погибли 70-летний мужчина и 65-летняя женщина. СК устанавливает обстоятельства их гибели.

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