Стали известны подробности пожара с двумя погибшими в Прикамье
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины в сгоревшем доме
В Гремячинске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в частном жилом доме, которых обнаружили пожарные. Как выяснилось, это были 70-летний мужчина и 65-летняя женщина.
Процессуальную проверку проводит Губахинский межрайонный следственный отдел следкома, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, возгорание в одном из частных жилых домов в Гремячинске произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей.
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