Стали известны подробности пожара с двумя погибшими в Прикамье Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины в сгоревшем доме Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Гремячинске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в частном жилом доме, которых обнаружили пожарные. Как выяснилось, это были 70-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Процессуальную проверку проводит Губахинский межрайонный следственный отдел следкома, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, возгорание в одном из частных жилых домов в Гремячинске произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей.

Напомним, пожар тушили 16 огнеборцев, которые прибыли к месту происшествия на 6 спецмашинах. В ходе тушения они обнаружили тела двух погибших. Площадь пожара составила 72 кв. м.





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