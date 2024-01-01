В Прикамье на пожаре погибли 2 человека Сгорел частный жилой дом в Гремячинске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 22 ноября произошёл пожар в частном жилом доме на ул. Ленина в Гремячинске.

На место возгорания прибыли 16 пожарных на шести спецмашинах. В ходе тушения они обнаружили тела двух погибших. Их пол не уточняется.

Площадь пожара составила 72 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сейчас по факту пожара проводится проверка.

В МЧС России напоминают,что нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы, быть предельно аккуратными при топке печей в банях, при пожаре никогда не оставлять ребёнка одного. Кроме того, предупредить об опасности поможет пожарный извещатель.

Напомним, поздно вечером 21 ноября случился пожар в двухэтажном производственном здании в Кунгуре. Для тушения привлекали 30 человек личного состава подразделений МЧС и 8 единиц техники. Во время пожара никто не пострадал.









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