В Прикамье на пожаре погибли 2 человека
Сгорел частный жилой дом в Гремячинске
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 22 ноября произошёл пожар в частном жилом доме на ул. Ленина в Гремячинске.
На место возгорания прибыли 16 пожарных на шести спецмашинах. В ходе тушения они обнаружили тела двух погибших. Их пол не уточняется.
Площадь пожара составила 72 кв. м.
Сейчас по факту пожара проводится проверка.
В МЧС России напоминают,что нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы, быть предельно аккуратными при топке печей в банях, при пожаре никогда не оставлять ребёнка одного. Кроме того, предупредить об опасности поможет пожарный извещатель.
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