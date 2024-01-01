В МЧС Прикамья рассказали подробности о пожаре в Кунгуре Сотрудники ведоства дежурили на месте, чтобы исключить новые возгорания Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что ведомство контролирует последствия сильного пожара в Кунгуре, где поздно вечером 21 ноября загорелось двухэтажное производственное здание с пристройками на ул. Гребнева.

«Подразделения дежурят на месте, осуществляют проливку уже потушенных конструкций», — сообщили в ведомстве.

Ликвидация последствий пожара была объявлена в 06:50 22 ноября, добавили в МЧС по региону.

Напомним, о пожаре в здании стало известно поздно вечером 21 ноября. В этом месте находится мебельная фабрика.

Для тушения привлекали 30 человек личного состава подразделений МЧС и 8 единиц техники. Во время пожара никто не пострадал.

Около полуночи стало известно, что пожар локализован. Его площадь составила 500 кв. м.

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