Пожар в производственном здании в Прикамье ликвидирован полностью Его площадь составила 500 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгуре в Пермском крае удалось полностью ликвидировать пожар в производственном здании. Информация об этом опубликована официальным Telegram-каналом МЧС России.

В сообщении указано: «Пожар в Прикамье полностью потушен».

Напомним, пожар в двухэтажном производственном здании с пристройками на ул. Гребнева в Кунгуре вспыхнул вечером 21 ноября. По адресу возгорания, согласно картам, находится мебельная фабрика.

На место пожара было отправлено 30 человек личного состава подразделений МЧС и 8 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Около полуночи стало известно, что пожар локализован. Его площадь составила 500 кв. м.

Примерно через два часа в МЧС сообщили, что в целом возгорание потушено.

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