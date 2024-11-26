Александра Пермякова 17 премьер покажут театры малых городов и детские театры Пермского края в 2025 году Постановки состоятся благодаря федеральной и региональной финансовой поддержке Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Подведены итоги конкурсного отбора по федеральным субсидиям «Театры малых городов» и «Театры — детям» на 2025 год.

В 2025 году театрам малых городов будет предоставлено 18,9 млн руб., а на реализацию проектов детских театров — 24,7 млн руб. из федерального, краевого и местных бюджетов.



Средства малым театрам выделены на творческую деятельность и укрепление материальной базы.

Государственную и региональную поддержку получат пять муниципальных театров.





Среди них Березниковский драмтеатр, который в мае покажет «Даму с собачкой» по А.П. Чехову; камерный театр «Доминанта» из Губахи с двумя премьерами. «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе М. Хейфеца и «Левшу» по рассказу Н. Лескова; Лысьвенский театр драмы с двумя новыми пьесами: «Собачье сердце» по роману М. Булгакова (март 2025 года) и чеховской «Чайкой» (сентябрь); Чайковский театр драмы и комедии с двумя запланированными премьерами в июне и сентябре (комедия «Прощание в июне» А. Вампилова и «Коби Брайант» нижневартовского драматурга А. Житковского); Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре со спектаклем с рабочим названием «Щелкунчик» в ноябре 2025 года.





Поддержат и детские театры. Им тоже выделены средства на новые постановки и оборудование.





Так, театр «Бенефис» для детей и молодёжи в Березниках планирует две премьеры: «Метель» и «Золотая антилопа». Кунгурский театр юного зрителя покажет три новых спектакля: «Телеграмма» по мотивам рассказа К.Г. Паустовского, «Соглядатай» по пьесе М. Панича и «Изумрудные глаза» по пьесе П. Коротыч. Пермский театр юного зрителя поставит «Прощай, конферансье!» по Г. Горину и комедийную фантазию «Царевна-лягушка» по пьесе И. Губина. Пермский театр кукол покажет «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкину и «Скачайте наши души».





Напомним, в 2024 году поддержку благодаря нацпроекту «Культура» получили девять театров Пермского края.





«Именно театральное искусство обогащает нашу жизнь искренними эмоциями, дарит чувство сопереживания. Театральные фестивали, конкурсы, премьеры и гастроли неизменно становятся важными событиями культурной жизни региона», — подчёркивает министр культуры Пермского края Алла Платонова.

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