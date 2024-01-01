Половина Березников в Пермском крае вновь останется без воды Масштабные ремонтные работы намечены на ближайшие выходные Поделиться Твитнуть

Панорама Березников

Игорь Катаев

Несколько сотен домов в Березниках Пермского края останется без холодного водоснабжения с 0 часов 30 ноября и до 8 часов 1 декабря. Об этом сообщают в Березниковской водоснабжающей организации.

В компании напомнили, что в 2024 году они провели в городе замену десяти участков водопровода. И остался последний большой участок, который необходимо подключить в общую сеть — это почти километр магистрального трубопровода диаметром 500 мм, обеспечивающего водой половину Березников.

Первый этап — участок протяжённостью 288 м. Как отметили в БВК, на работы по его подключению (осушение старого водовода, переврезка нового водовода в существующую сеть, заполнение системы водой, подача жителям) потребуется около 32 часов. Полный список домов, где отключат воду, можно посмотреть здесь.

«Следующие участки будем врезать с отключением меньших районов», — пообещали коммунальщики.

Напомним, в ноябре водоснабжение в Березниках прерывалось не один раз. Из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи, из-за чего остановились водозаборы, включая «Извер». Березники и ещё десятки населённых пунктов остались и без воды, и без света. Восстановление оборванных непогодой ЛЭП продолжалось несколько суток. Для запуска «Извера» пришлось искать резервные источники питания.

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