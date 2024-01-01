Алёна Бронникова Спрос на услуги ведущих новогодних корпоративов в Перми за год вырос на 87% Спрос на аренду площадок к празднику увеличился на 144% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2024 года в Перми был зафиксирован всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество запросов услуг ведущих новогодних корпоративов вырос на 87%. Такими данными аналитики "Авито Услуг" поделились с «Новым компаньоном».

«Спрос на услуги ведущих и составление программы мероприятия по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Так, осенью 2024-го количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на "Авито Услугах" вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечают представители сервиса.

В ответ на динамику спроса выросло и предложение от ведущих мероприятий — на 89%. Кроме того, значительно выросло и количество запросов на аренду площадок (+144%), а услуги по оформлению залов для создания новогодней атмосферы стали искать чаще на 26%.

Цены на услуги ведущих в среднем начинаются от 5 тыс. руб. в час. Средняя стоимость аренды площадок в Перми — от 1,3 тыс. руб. в час и зависит от местоположения, площади, количества украшений и посадочных мест.

Ранее стало известно, что пермяки в среднем готовы потратить на новогодние подарки 16,1 тыс. руб. Этот показатель вырос в 2024 году по сравнению с прошлым на 15%. При этом в рейтинге городов-миллионников Пермь оказалась на предпоследнем месте.

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