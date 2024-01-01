Алёна Бронникова Пермяки готовы потратить на подарки к Новому году 16 тысяч рублей Эта сумма выросла на 15% по сравнению с прошлым годом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса SuperJob, в этом году пермяки готовы потратить на новогодние подарки 16,1 тыс. руб. В прошлом году эта сумма была меньше на 15% и составляла 14 тыс. руб. В среднем по России показатель увеличился на 20% — с 14,3 тыс. до 17,2 тыс. руб.

В рейтинге среди городов-миллионников по объёму планируемых затрат на подарки Пермь оказалась на предпоследнем месте. Меньше потратить на подарки планируют только жители Волгограда — 16 тыс. руб. Лидерами оказались Москва — 20,8 тыс. руб., Красноярск — 20 тыс. руб. и Санкт-Петербург — 18,8 тыс. руб.

Согласно результатам проведённого опроса, дарить подарки будут 8 из 10 человек. Подарки родственникам будут делать 67% респондентов, любимому человеку — 35%, друзьям — 23%, себе — 15%, а коллегам — 13%. При этом каждый седьмой (14%) не намерен дарить подарки никому. Опрос также показал, что мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но тратят на них больше примерно в 1,5 раза — 20 тыс. против 14,5 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», более 20% пермяков планируют взять подработку в предновогодний период или новогодние выходные, а ещё почти 40% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложении. Основной мотив — заработать на подарки и расходы на праздники (53%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.