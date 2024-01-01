Подработку на новогодних праздниках планируют взять около 21% жителей Перми Главный мотив - заработать на подарки Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

Около 21% респондентов из Перми намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 39% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений. Об этом сообщает «Авито Работа».

Чаще всего о намерениях подработать в Новый год упоминали молодые люди 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (31%), а также респонденты 35-44 лет (28%). При этом 27% участников опроса точно не собираются работать на новогодние праздники.

Наиболее активно о желании подработать в преддверии праздников говорили маркетологи, сотрудники рекламы и PR (52% из опрошенных), фитнеса и салонов красоты (47%), автосервиса (44%).

Более трети опрошенных (35%) из числа планирующих подработку в праздничный период готовы выделить для этого несколько часов в день. 26% жителей Перми могут посвятить работе 1-2 полных дня, 33% респондентов согласны выделить 3-4 дня, а 8% рассчитывают на подработку в течение 5 дней в неделю.

Основными мотивами, побуждающими респондентов к подработке в этот период, стали необходимость дополнительного дохода для покупки подарков и расходов на праздники (57%), желание накопить на личные нужды или отпуск (37%) и стремление провести свободное время с пользой (31%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.