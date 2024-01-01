Алёна Бронникова Зарплаты на вакансии водителей в Прикамье составили в среднем 114 тысяч рублей За год предложение увеличилось на 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на фоне дефицита водителей, как и по всей стране в целом, средние зарплатные предложения на вакансии водителей осенью 2024 года выросли на 19% по сравнению с АППГ. Как сообщили «Новому компаньону» в сервисе «Авито Работа», в среднем предложения достигли 114,5 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

По словам экспертов, в настоящее время наблюдается значительный рост числа вакансий водителей автомобилей и спецтехники. За последний год машинистов автовышки искали в три раза чаще, количество вакансий водителей-дальнобойщиков выросло на 59%, водителей рефрижераторов — на 36%.

«Нехватка специалистов приводит к тому, что работодатели не только увеличивают зарплатные предложения для кандидатов, но и вводят дополнительные льготы, чтобы привлечь сотрудников», — сообщил директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артём Егоренков.

Наибольший рост по зарплатным предложениям за год зафиксирован на вакансии водителей-экспедиторов — 35%. Средняя предлагаемая оплата труда составила 109,8 тыс. руб. в месяц при условии полной занятости.

На втором месте — профессия водителя автобуса. Средняя предлагаемая зарплата выросла на 27%, до 72 тыс. руб. Соискателям на вакансии водителей-дальнобойщиков в среднем предлагают 200,4 тыс. руб. в месяц (+24%).

Как писал ранее «Новый компаньон», по уровню зарплат Пермский край занял 32 место среди регионов РФ. Лишь 10,5% жителей Прикамья получают зарплату выше 100 тыс. руб. в месяц.

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