Александра Пермякова Только 10,5 % пермяков получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц В рейтинге регионов Пермский край занял 32 место Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

Пермский край занял 32 место среди регионов РФ по зарплатам. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Лидером среди регионов с высокими зарплатами остаётся Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Ямало-Ненецкий округ. В пятерке также Магаданская область и Ненецкий автономный округ. На пятом месте — Москва (44,5 % жителей получают больше 100 тыс. руб.).

Пермский край расположился на 32 месте. Лишь 10,5 % пермяков получают зарплату выше 100 тыс. руб. в месяц. Доля работающих с зарплатой ниже 30 тыс. руб. в месяц составляет 19,6 %.





Напомним, в 2023 году по результатам исследования РИА Новости Пермский край занимал 35 место в рейтинге регионов по уровню зарплат. В Прикамье в прошлом году зарплату свыше 100 тыс. руб. получали 8,1% жителей. При этом доля работающих с зарплатой ниже 20 тыс. руб. в месяц составляла 11,2%.





В конце списка — Ивановская область, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан, Калмыкия, Чечня, Ингушетия.

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