Алёна Бронникова Пермский край оказался на 35 месте в рейтинге регионов по зарплатам Более 100 тыс. рублей в месяц получает 8,1% работников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследования РИА Новости Пермский край занял 35 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в 2023 году. Основным показателем ранжирования стало количество высокооплачиваемых работающих жителей 85 субъектов РФ, которые в месяц получают зарплату 100 тыс. руб. и более.

Согласно данным исследования, в Прикамье зарплату свыше 100 тыс. руб. получают 8,1% жителей. При этом доля работающих с зарплатой ниже 20 тыс. руб. в месяц составляет 11,2%. Показатель типовых зарплат в регионе сложился в диапазоне 28-60 тыс. руб.

В целом по России средняя зарплата варьируется от 29 до 71 тыс. руб. Среднее число в стране высокооплачиваемых работников составляет 14,7%, а доля работников с ежемесячным доходом ниже 20 тыс. руб. — 10,6%.

Больше половины работающих жителей в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах в месяц получают свыше 100 тыс. руб. Этот показатель сложился на уровне 58,7 и 52,7% соответственно. Меньше всего высокооплачиваемых работников оказалось в Калмыкии — 1,8%.

«Динамика трудовых доходов имеет явный позитивный тренд, но аналитики отмечают, что одновременно в России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий лежат региональные особенности», — отметили составители рейтинга.

В целом ежегодное исследование показало, что позитивные изменения наблюдались в каждом регионе по сравнению с прошлым годом. Везде выросло количество высокооплачиваемых сотрудников и снизилось количество жителей с зарплатами ниже 20 тыс. руб.

В прошлогоднем рейтинге Пермский край находился тоже на 35 месте. По данным аналитиков, доля высокооплачиваемых работников составляла 4,3%, с зарплатой ниже 20 тыс. руб. — 16,6%. Диапазон самых распространённых зарплат — 24-51 тыс. руб.





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